Corrado Conforto Galli nominato prefetto della provincia di Cremona

CREMONA - La provincia di Cremona ha un nuovo prefetto: per sostituire l'uscente Vito Danilo Gagliardi, è stato nominato Corrado Conforto Galli, ex vice prefetto vicario della prefettura di Brescia. Nato il 26 febbraio 1966 a Montagna in Valtellina (Sondrio), laureato in Scienze Politiche, è entrato nella carriera prefettizia nell’ottobre 1994.