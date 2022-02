Covid, in Lombardia 5.534 nuovi positivi: a Cremona sono 239

CREMONA - A fronte di 72.816 tamponi effettuati sono 5.534 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, 239 in provincia di Cremona, per un indice di positività del 7,5% in linea con quello di ieri che era del 7,3%.

Continuano a diminuire i ricoveri sia nei reparti ordinari (-71 per un totale di 1.201) sia in terapia intensiva (-7 per un totale di 130). Sono 18 le persone decedute (una a Cremona) nelle ultime 24 ore in Lombardia a causa del Covid, per un totale di 38.423 decessi dall’inizio della pandemia.

MORATTI: SPERO SI ALLENTINO LE MISURE.

«Spero che dopo il 30 marzo ci sia la possibilità di allentare, ma solo allentare, le misure, per poter gradualmente tornare ad una vita che sia la più normale possibile». Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. «Questa pandemia ci ha messo duramente alla prova in maniera inaspettata - ha aggiunto -. Pensavamo fosse finita, ma abbiamo assistito a successive ondate. Ora ci auguriamo che questa variante Omicron, che è più contagiosa ma sembra meno pericolosa per la malattia grave, possa rappresentare la modalità con la quale il virus continuerà a vivere tra di noi».

A stretto giro di posta l'affermazione del premier Mario Drahni: «Il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto».

TELFONO AZZURRO: PIU' ABUSI SESSUALI SU MINORI.

Il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo

Con la pandemia si è registrato un deciso incremento dei casi di abusi sessuali in età infantile o adolescenziale sia online (casi più che triplicati) sia offline (22%). Le vittime di violenza sessuale infatti hanno una maggiore probabilità di sviluppare disturbi emotivi e comportamentali e di tentare atti suicidari.

Alla luce di questo scenario, Telefono Azzurro ha richiesto un incontro con il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che si è tenuto ieri. In questa occasione, è stato presentato un Rapporto con le evidenze dei casi gestiti tra gennaio e ottobre 2021 dal Centro di Ascolto e Consulenza 19696 e dal Servizio 114 Emergenza Infanzia gestito per conto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Il Rapporto delinea i dati di un fenomeno in crescita. Con questo incontro, Telefono Azzurro ha voluto lanciare un appello alle istituzioni per un intervento immediato a sostegno.