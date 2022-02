Covid: in Lombardia 7.146 nuovi casi, 308 a Cremona

CREMONA - Con 97.127 tamponi effettuati è di 7.146 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia - 308 a Cremona -, con un tasso di positività in lieve calo al 7,3% (ieri era al 7,5%).

Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-6, 137) che nei reparti (-68, 1.272). Sono 53 i decessi, uno a a Cremona, che portano il totale da inizio pandemia a 38.405.

"IN ZONA BIANCA GRAZIE ALLE VACCINAZIONI".

«Grazie alla campagna vaccinale tutti gli indicatori sono sotto soglia quindi da lunedì torniamo in zona bianca». Lo ha confermato la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine dell’inaugurazione della casa di Comunità di Villa Marelli a Milano. «Avevo già anticipato la settimana scorsa che gli indicatori erano tutti positivi» ha ricordato Moratti. E questo, secondo l'assessore, «grazie a una straordinaria campagna vaccinale, che vede la Lombardia primo territorio al mondo per la terza dose» e un’adesione generale del 94% con punte del 98% tra i ventenni.

UE: CERTIFICATO GUARIGIONE ANCHE CON UN ANTIGENICO RAPIDO.

Il Green Pass, o certificato digitale Covid Ue, che attesta la guarigione potrà essere ottenuto anche in base all’esito positivo di un test antigenico rapido, e non sarà più indispensabile fare un tampone molecolare. Lo ha deciso la Commissione Ue in un atto delegato approvato oggi. Il test antigenico rapido utilizzato deve figurare nell’elenco comune dell’Ue dei test rapidi per l’individuazione dell’antigene per il Covid-19 e deve essere effettuato da professionisti del settore sanitario o da personale qualificato. Gli Stati membri possono rilasciare tali certificati retroattivamente sulla base di prove effettuate a partire dal primo ottobre 2021.