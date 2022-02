3 marzo ultimo giorno dell'hub di CremonaFiere, riparte il 7 marzo alla sede Sapiens

CREMONA - Fino a giovedì 3 marzo la campagna vaccinale continuerà all'hub di CremonaFiere, in Piazza Zelioli Lanzini 1. Gli orari d'apertura sono:

Lunedì e giovedì: dalle 8 alle 18

Martedì, mercoledì e venerdì: dalle 8 alle 13

Sabato e domenica: chiuso

Giovedì 3 marzo l'orario sarà dalle 8 alle 13

Nei giorni di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo la campagna sarà sospesa per consentire il trasferimento all'hub Sapiens, in via Adelio Stefanoni 1 a Costa S. Abramo (Castelverde), dove le vaccinazioni riprenderanno da lunedì 7 marzo. Gli orari d'apertura sono:

Tutte le prenotazioni già effettuate sono confermate, data e orario restano gli stessi, cambia solo la sede. Si può accedere anche senza prenotazione.