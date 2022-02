Lesioni troppo gravi, non ce l’ha fatta Giuseppe Ambrogi

SONCINO - Non ce l’ha fatta Giuseppe Ambrogi, il 70enne soncinese che ieri, a causa del forte vento, è rimasto schiacciato da una copertura del tetto crollata da un piccolo ufficio all’interno della sua azienda. L’imprenditore aveva inizialmente riportato un importante trauma cranico e un arresto circolatorio ma grazie al repentino intervento dei Vigili del Fuoco di Orzinuovi e dei verdecrociati soncinesi era stato stabilizzato prima sul posto e in seguito al Maggiore di Cremona. Sfortunatamente, nonostante il massimo impegno dei medici, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e non c’è stato nulla da fare. Profondo lutto in tutta la cittadina, choccata dalla tragedia. Ambrogi era un allevatore molto stimato e conosciuto.