Una ciclista investita da auto, 29enne ricoverata in ospedale

CREMA - Una ciclista è stata investita da un'auto questa mattina alle 8 in via Ginnasio. La ragazza 29enne, residente nel Bresciano, è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto una pattuglia della polizia locale, che si è occupata dei rilievi. Al volante dell’auto, una Jeep, c’era una 45enne che vive nel Cremasco.