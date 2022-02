Bimbo spintonato? Maestra «scagionata»: pronta la controdenuncia

SPINO D'ADDA - «Il giudice in fase preliminare ha sentito il bambino, che gli ha detto che non l’ho mai toccato. Di conseguenza sono scagionata da ogni accusa e il processo neppure si apre in quanto il fatto denunciato non sussiste. Ora, io procederò con le mie denunce per calunnia, con relativa richiesta danni a un po’ di persone. Già anche il Provveditorato, lo scorso giugno, mi aveva reputato non colpevole, imputandomi solo di aver trattato la madre del bambino in modo scorretto, quando lei venne in classe e si mise a discutere con me».

Si è tolta un peso e annuncia a sua volta querele la maestra accusata di aver spintonato un bimbo alla materna spinese. A difenderla l’avvocato del foro di Crema Mimma Aiello. I fatti risalgono alla primavera scorsa: è il 24 aprile quando la mamma presenta un esposto in procura contro l’insegnante, accusata di aver spintonato suo figlio durante l’attività del gruppo classe. Dell’accaduto vengono informati sia il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Chiesa Enrico Fasoli, sia l’ufficio scolastico provinciale. Tutti gli incartamenti raccolti in quelle settimane, comprese le testimonianze dell’insegnante e quella della madre, finiscono sul tavolo del dirigente provinciale. Per un periodo l’insegnante, non di ruolo, viene allontanata dal gruppo classe di cui faceva parte il bambino, continuando comunque a svolgere il proprio lavoro alla materna. Adesso, però, non insegna più a Spino.

«Io non sono stata sentita dal giudice perché non sono mai stata accusata né indagata per nulla – prosegue la maestra –. Il bambino non è stato toccato, quindi il reato non esiste: forse tutto questo si sarebbe evitato se qualcuno si fosse degnato prima di chiedere a lui».

La maestra peraltro non addossa tutte le colpe al genitore. Chiama in causa le malelingue, compresa qualche ex collega: «Continuo a pensare che non devono andarci di mezzo i bambini. Se un’insegnante ti è antipatica, mandi giù, non inventi accuse spaventando una madre e mettendo in mezzo un bimbo. Ma questo si vedrà con le cause civili che aprirò. Secondo me, la mamma è, come me e come il bimbo, vittima di un sistema assurdo di cattiverie e pettegolezzi che per me è strutturale in certi ambienti. Se ti dicono certe cose, tu madre già un po' apprensiva ci credi. È ovvio che ci credi».

Infine, la pesante situazione personale vissuta: «Ho trascorso dieci mesi orrendi, mi sono ammalata di asma nervosa, ho perso settimane di lavoro e ad oggi ho immeritatamente una cattiva nomea – conclude la maestra –: chi mi ha causato tutto questo, a cominciare da chi mi ha accusato, sarà chiamato a risponderne».