Covid, in Lombardia 4.303 nuovi casi: a Cremona 167 contagi

CREMONA - A fronte di 50.619 tamponi effettuati sono 4.303 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore - 167 a Cremona -, per un tasso di positività che si attesta all’8,5% (ieri 7.5%). Scendono ancora i ricoveri nei reparti ordinari dove ci sono 62 persone in meno per un totale di 129, calano anche in terapia intensiva di 4 per un totale di 152 ricoverati. Sono 29 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia.

I DATI PER PROVINCIA.

Per quanto riguarda le province la più colpita è:

Milano con 1315 nuovi positivi, di cui 562 a Milano città,

Brescia con 518,

Monza e Brianza con 387,

Bergamo con 348,

Varese con 324,

Pavia con 237,

Como con 282,

Mantova con 256,

Cremona con 167,

Lecco con 146,

Lodi con 93,

Sondrio con 54.

FONTANA: "GRAZIE LOMBARDI, ORA GUARDIAMO AVANTI".

«Tra le giornate di oggi e domani saranno trascorsi due anni dal giorno in cui anche in Italia venne trovato il primo caso di Coronavirus». Con queste parole oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricordato, con un post su Facebook, l’inizio della pandemia in Italia. «La Lombardia, come poche altre zone del mondo - ha continuato -, è stata travolta da uno tsunami. Ognuno, per quanto possibile, e cito per tutti medici, infermieri, personale sanitario e migliaia di volontari della Protezione Civile, ha messo in campo un’enorme solidarietà e grandissime competenze. E un pensiero particolare va a chi non c'è più, a loro una preghiera». «Ora - ha aggiunto Fontana - guardiamo avanti consapevoli che la situazione sta volgendo al meglio e che proprio quello stesso spirito di compattezza che ha contraddistinto i giorni più difficili, sarà l’elemento vincente per affrontare insieme e con ottimismo il futuro. Ancora grazie a tutti i lombardi per quello che hanno fatto e continueranno a fare».

MORATTI: "QUI L'IMPATTO E' STATO TERRIBILE".

«In questa giornata che è anche di memoria, il mio pensiero e la mia vicinanza va alle persone che hanno avuto un lutto, a chi si è ammalato gravemente e ha subito e subisce le conseguenze del Covid, ai tanti che hanno visto la loro situazione socio economica peggiorare e guardano al futuro con angoscia e a tutti i lombardi che direttamente o indirettamente sono stati feriti dalla pandemia, perché il Covid ci ha ferito tutti». Così la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha ricordato l'anniversario dei due anni dallo scoppio della pandemia, con la scoperta del Paziente 1 a Codogno, in un lungo post sui social. «L'impatto sulla Lombardia è stato terribile, nei primi tre mesi di pandemia il 50% dei decessi per Covid registrati in Italia è lombardo. Il Sars-Cov2 ci ha portato lutti, sofferenze fisiche, psicologiche e sociali, è diventato un fardello - ha ricordato - , a volte quasi impossibile da sopportare, per medici, infermieri e personale sanitario che l’hanno combattuto coraggiosamente nelle corsie degli ospedali, nelle terapie intensive, nei luoghi di cura, nelle residenze per anziani fin dentro le case degli ammalati, pagando un prezzo altissimo, in non pochi casi pagando con la loro stessa vita. Pesante è stato l'impatto sull'economia, con attività chiuse, disoccupazione e l'emergere di nuove povertà». «La risposta alla pandemia dei lombardi, la loro adesione alla campagna vaccinale è stata nello spirito e nei fatti una perfetta sintesi tra competenze e partecipazione popolare in vista del bene di tutti», ha concluso.