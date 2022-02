Progetto nazionale Città che legge, sottoscritto il Patto per la Lettura

SAN GIOVANNI IN CROCE - Questa mattina nella sala consiliare del Comune di San Giovanni in Croce si è tenuta la sottoscrizione ufficiale del Patto per la Lettura, un accordo proposto dall’amministrazione comunale a tutti gli attori educativi, culturali, sociali, pubblici o privati, attivi nei propri confini e coinvolti in attività di promozione alla lettura. Il Patto per la Lettura è infatti uno strumento promosso dal Centro per il Libro e la Lettura “CEPELL”, istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche, con lo scopo di attuare azioni e progetti di promozione del libro e aumentare i lettori, uno strumento indispensabile per esercitare una cittadinanza piena e responsabile come mezzo di conoscenza, di accesso all’informazione e come elemento di coesione e inclusione sociale contro la povertà educativa.



Il Patto, sottoscritto nell’ambito del progetto nazionale Città che legge, titolo che il Comune casalasco ha conseguito nel 2020 grazie alla quantità e alla qualità delle proposte culturali messe in campo, intende quindi creare una “rete territoriale” per la lettura, alla quale potranno aderire e dare il proprio contributo a soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, il mondo della scuola, imprese, professionisti, associazioni, gruppi di cittadini, giovani, che vogliono impegnarsi per ideare e sostenere progetti condivisi. "Al Patto possono aderire anche singoli cittadini e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società - spiega il sindaco Pierguido Asinari -, un mezzo straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città, operando con azioni coerenti, costruttive, democratiche, partecipative”.

Il Patto, dopo essere stato presentato, è stato sottoscritto, oltre che dal sindaco, da Paola Premi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Dedalo 2000, don Diego Pallavinici Parroco dell’Unità Pastorale “Mons. Antonio Barosi”, dal Gruppo di Lettura “I lettori del Vascello”, e da diversi soggetti privati come Francesca Lenti, per Charta Cooperativa Sociale Onlus che ha in gestione le attività della Biblioteca Comunale, Maria Rosa Mazzotti, titolare della Cartolibreria Libri e Giochi e Zaira Camozzi, titolare dell’omonima edicola a San Giovanni in Croce. Sarà sottoscritto anche da Alessandro Portesani, presidente Cooperativa Sociale Il Cerchio che ha attualmente in gestione i servizi extrascolastici e l’Asilo Nido Vidoni, e da Fabio Lodi Rizzini, presidente celebrazioni del millenario 1022-2022 e Pro loco.



IL PATTO IN DIECI PUNTI