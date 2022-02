Addio all'ex assessore Claudio Demicheli

CREMONA - Politica cremonese in lutto. Leghista della prima ora, duro e puro, riferimento del partito per anni, assessore della giunta di Oreste Perri, è morto questa mattina all'età di 61 anni l'ex assessore Claudio Demicheli a seguito di una lunga e inesorabile malattia. Aveva ricoperto le deleghe ai servizi Cimiteriali, Rapporti con i Cittadini, Periferie e Quartieri e in un secondo momento, a seguito di un rimpasto di giunta, anche alla Protezione Civile.