Scoppia uno pneumatico, auto impazzita: cinque persone ferite

CREMONA - Uno scontro tra due auto si è verificato poco dopo le 21.30 in via Trebbia. Sette le persone coinvolte (cinque viaggiavano su un mezzo e due sull'altro), cinque delle quali hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Tre ambulanze e l'auto medica sono giunte sul posto, mentre per i rilievi è giunta la Polizia locale. Sembrerebbe che a scatenare l'impatto tra le due vetture sia stato lo scoppio di uno pneumatico di uno dei mezzi che ha impattato anche contro una pianta e un muretto di un'abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente.