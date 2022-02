Tamponamento tra auto, una finisce nel fosso: due feriti

GUSSOLA - Un tamponamento è all’origine dell’incidente avvenuto oggi intorno alle 15,30 lungo la provinciale 60, in via Garibaldi, poco dopo il cimitero. Una Ford Fiesta condotta da un 30enne di Casalmaggiore, G.D.N., stava procedendo verso Solarolo Rainerio quando ha urtato nella parte posteriore una Fiat Punto vecchio modello condotta da un indiano 43enne di Gussola in procinto di svoltare a sinistra per entrare nella zona antistante il centro inerti. La Punto è finita nel fosso ruotando di 180 gradi. Ferito il conducente della Fiat, per un trauma da cintura. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri di Rivarolo del Re, Padana soccorso e auto medica.