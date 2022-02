Addio a Federico Micheli, aveva 63 anni

PIZZIGHETTONE - Lutto in paese per la scomparsa di Federico Micheli, 63 anni, commerciante di metalli ferrosi a Grumello. Federico era il papà di Andrea, ex presidente della Pergolettese morto pochi mesi fa a causa del Covid; ma anche di Diambra e Stefano (presidente Pizzighettone Fiere dell’Adda). Anna, la sorella, è responsabile amministrativo della stessa Pergolettese calcio, dopo esserlo stata in passato per il Pizzighettone.

Proprio per ricordare il figlio Andrea, Federico aveva contribuito alla costruzione della palestra presso il Seminario di Cremona, dedicata proprio ad Andrea. E su espressa richiesta dello stesso Federico, la struttura — oltre che dagli studenti del liceo Vida — è utilizzata dai ragazzi disabili che praticano le varie discipline, a conferma di una sensibilità marcata e di una attenzione ai più fragili.

Infine, pur senza frequentare in modo assiduo lo stadio, Federico Micheli aveva partecipato — sostenendo l’attività — anche all’epopea del Pizzighettone Calcio, ai tempi del presidente Bernocchi e del patron (e cognato) Cesare Fogliazza.

I funerali verranno celebrati sabato mattina alle 10 presso il santuario della Beata Vergine del Roggione. E saranno in tanti a stringersi alla moglie Paola e a tutti i familiari.