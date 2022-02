Carnevale? Sì, ma con la mascherina. tre giorni di festa

CASTELLEONE - Il Comune, l’oratorio, la Pro loco Le Botteghe e il Cinema Teatro hanno unito le forze per regalare alla città una boccata d’aria fresca che sappia di ritorno alla normalità: è ufficialmente confermato il carnevale che, per questa edizione, sarà una tre giorni di festa no stop. Si comincia sabato 26 mentre la chiusura è affidata a uno show per i piccoli negli spazi di viale Santuario.

L’annuncio tanto atteso è infine arrivato. Il Carnevale, quest’anno, torna in città. Gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile per organizzare una grande festa che sappia coinvolgere l’intera cittadinanza ma senza dimenticare il comunque delicato momento che si sta attraversando nella lotta continua alla pandemia.

Sui volantini, infatti, il motto: «Serve la mascherina e non vale quella di carnevale!».

Pur trattandosi infatti di un evento che si svolgerà, per la stragrande maggioranza del tempo, è stata fatta la precisa scelta di rendere obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione e, nel caso di incontri al chiuso negli spazi pubblici, in particolare delle FFp2.

Ma, al netto delle dovute precauzioni, il momento carnascialesco è e deve essere soprattutto divertimento e libertà che, certamente, non mancheranno.

GRANDE FESTA IN PIAZZA.

Il momento topico è senza dubbio quello previsto per l'apertura, sabato alle 15, con la grande festa in piazza. Come da tradizione, i protagonisti saranno gli stessi avventori e le loro maschere. A osservarli una giuria composta dagli esperti delle Botteghe di Castelleone che, al termine della giornata, selezioneranno i dieci costumi più originali, fantasiosi e meglio realizzati per una premiazione dal palco e la consegna di piccoli doni.

Per i piccoli ci saranno i gonfiabili, per mamma e papà alle 21 appuntamento al Cineteatro. Domenica i ragazzi delle medie andranno in gita ad Acquaworld e martedì primo marzo, per chiudere in bellezza, in centro storico ci saranno musica e zucchero filato gratis per tutti dalle 15 alle 18 e infine, alle 16, spettacolo di chiusura nel centro educativo pensato per i bambini.