Covid: in Lombardia 6.116 nuovi casi, 233 a Cremona: ancora in calo i ricoveri

CREMONA - Con 79.057 tamponi effettuati è di 6.116 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia - 233 a Cremona - con un tasso di positività in lieve crescita al 7,7% (ieri era al 7,5%). Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-4, 158) che nei reparti (-107, 1.649). Sono 51 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.178.

MASCHERINE E TAMPONI: CALA IL MADE IN ITALY.

Da tamponi e mascherine a saturimetri e ventilatori polmonari, la pandemia ci ha dato familiarità con tanti diversi tipi di dispositivi medici, diventati essenziali. Eppure, proprio l’anno dell’esplosione dell’emergenza Covid, ha visto un aumento del 4,9% dell’import di device dall’estero, cresciuto in particolare del 30% dall’Asia, e andato di pari passo con una diminuzione del 5,3% delle esportazioni. A denunciare il calo del Made in Italy, sono i dati del Centro studi di Confindustria Dispositivi Medici, che evidenziano come, a fare la parte del leone, sono state le importazioni dall’Asia di dispositivi per la diagnostica in vitro, come tamponi e reagenti, che sono cresciute del 476%.

"CON 3 DOSI MENO DI UN'INFLUENZA".

«Oggi il Covid per chi ha tre dosi è meno che un’influenza, per chi ne ha due lo è un po' meno, chi non è vaccinato invece rischia. Non vaccinarsi, oggi, anche con Omicron, è un po' come giocare con una roulette russa». Lo dice il direttore della Clinica Malattia Infettive del S. Martino di Genova Matteo Bassetti. E sul Green Pass dal 31 marzo in poi? «Credo che vada attenuato dopo il 31 marzo - ha risposto Bassetti - ad esempio meglio essere vaccinati per andare a trovare persone fragili in ospedale, oppure a teatro o al cinema dove si sta molto vicini. Non ha senso tenerlo per prendere un caffé al bar o andare al ristorante». E sui mezzi pubblici? «Li è più importante indossare la mascherina», ha concluso Bassetti.