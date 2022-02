Certificazione digitale di esenzione vaccino anti covid: come richiederla

CREMA - Con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 04.02.2022, ''Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale la certificazione di esenzione della vaccinazione anti-covid-19'' (G.U. n. 31 del 07.02.2022) il quale, in estrema sintesi, prevede che, entro la fine del corrente mese di febbraio 2022, gli attuali certificati

cartacei di esenzione della vaccinazione anti-covid-19 potranno essere rilasciati esclusivamente in modalità digitale, generando un QR code (stampabile e/o in forma digitale su dispositivo elettronico) utilizzabile con modalità analoghe a quanto già avviene per la Certificazione Verde/Green Pass, si informano i gentili utenti che le certificazioni digitali di esenzione della vaccinazione anti-covi-19 potranno essere emesse dai MMG / PLS e/o dai Medici Vaccinatori dei Centri Vaccinali anti-covid. La sostituzione della certificazione cartacea, con l’emissione della certificazione digitale, deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data di scadenza della stessa.

L’ASST di Crema per agevolare il passaggio alla nuova modalità, ha organizzato presso il Centro Vaccinale di Largo Ugo Dossena 2 a Crema, l’accesso dei cittadini per la richiesta dell'esenzione digitale.





ACCESSO SU APPUNTAMENTO

Mail a vaccinazioni@asst-crema.it specificando il proprio COGNOME-NOME-DATA DI NASCITA E NUMERO DI TELEFONO

oppure