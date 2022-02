Polizia locale, il comandante Iubini: «Agenzia di controllo, punto di riferimento per la sicurezza»

CREMONA - Dopo che lunedì 14 febbraio il nuovo Comandante della Polizia Locale, Luca Iubini, si è insediato nella sede del Comando di piazza della Libertà, dove è stato accolto dall’assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini, questa mattina, a Palazzo Comunale, il neo dirigente ha incontrato il sindaco Gianluca Galimberti e gli assessori, presente il segretario generale del Comune Gabriella Di Girolamo. Un momento di reciproca conoscenza e di primo confronto conclusosi con un augurio di buon lavoro per l’importante ruolo che il nuovo Comandante è stato chiamato a svolgere.

Da parte sua, Luca Iubini, manifestando la massima disponibilità alla collaborazione, ha tra l’altro dichiarato: “Credo nel ruolo importante che la Polizia Locale ha come agenzia di controllo per il rispetto di tutta una serie di norme statali, regionali e locali. Ritengo inoltre che, grazie alla tradizionale prossimità al cittadino, la Polizia Locale possa fungere da punto di riferimento, autorevole e non autoritario, per contribuire alla creazione di un sistema di sicurezza davvero integrato. Infine sono convinto che la Polizia Locale debba avere uno scenario, una visione sulla base degli indirizzi della Giunta e debba sapere intraprendere azioni anche con la necessaria innovazione”.

STUDI E INCARICHI.

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, Luca Iubini ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione legale e un master di 2° livello in Psicopatologia Forense e Criminologia Clinica all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, nonché il titolo di “Cultore della materia” nell’insegnamento di Criminologia in seguito ad approvazione del Consiglio di Facoltà dell’Università Statale di Brescia.

Autore di pubblicazioni di vari articoli su riviste giuridiche specializzate, Luca Iubini dal 2002 al 2007 è stato responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Calcinato e Comandante della Polizia Locale di questo Comune della provincia di Brescia, mentre dal 2007 al 2010 è stato responsabile dell’Area Polizia Locale Commercio del Comune di Iseo dove è stato Comandante della Polizia Locale della città.

Entrato come funzionario nel Comune di Brescia nel 2010, Settore Sicurezza e Polizia Locale, dapprima ha ricoperto in questo ente l’incarico di Posizione Organizzativa di alta professionalità per il coordinamento delle azioni positive di sicurezza urbana, poi, dal 2012 sino al suo passaggio a Cremona, quello di responsabile del Servizio Sicurezza Urbana.