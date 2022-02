Pediatria, l'Abio torna in ospedale

CREMONA - Dopo due anni di assenza forzata a causa del Covid-19, le volontarie dell’ABIO Cremona tornano in pediatria. Ad attenderle con gioia l’équipe diretta da Claudio Cavalli e coordinata da Norma Bergonzi.

Riaprire la sala giochi del reparto è stata per tutti un’emozione, “non vedevamo l’ora di tornare - afferma Filomena Martone (presidente Abio Cremona) a cui fa eco Paola (volontaria), oggi al primo turno in ospedale dopo molti mesi. “Era il 20 febbraio del 2020 quando abbiamo sospeso la nostra attività in via precauzionale, in accordo con i sanitari, poi sappiamo come è andata”.