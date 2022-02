Covid, l’hub verso il trasloco: lascerà CremonaFiere

CREMONA - Si avvicina il giorno del trasferimento da CremonaFiere per l’hub vaccinale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona. Il tema è stato trattato in un recente colloquio tra il direttore sanitario dell’Azienda, Rosario Canino, e Massimo De Bellis, direttore del quartiere espositivo e convegnistico di Cà de’ Somenzi presieduto da Roberto Biloni.

Il contratto fra i due enti termina a fine mese, lunedì 28, e alla scadenza l’Hub lascerà la sede attuale: forse per tornare in quella precedente (la Sapiens di Costa Sant’Abramo) oppure per puntare su una ‘sistemazione’ di dimensioni ancora più ridotte.

Questo perché ormai le vaccinazioni procedono ad un ritmo lentissimo. Uno stato di cose che da lunedì ha portato i vertici dell’Asst a rivedere — riducendoli — gli orari di apertura dell’hub vaccinale di CremonaFiere: lunedì e giovedì dalle 8 alle 18; martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13; sabato e domenica dalle 8 alle 17. L’accesso è consentito anche senza prenotazione.

Data e meta del trasferimento non sono ancora state fissate: questo e altri aspetti organizzativi sono infatti oggetto delle analisi in corso in queste ore. In ogni caso, non si andrà oltre fine mese e c’è chi parla addirittura della possibilità di una ‘chiusura’ anticipata di qualche giorno, che potrebbe quindi verificarsi durante la prossima settimana.

VACCINAZIONI A CASALMAGGIORE.

Sempre da lunedì scorso, tutti i cittadini interessati ad aderire alla campagna vaccinale a Casalmaggiore possono accedere all’Hub vaccinale ospitato dalla sede Avis di via Baslenga 3/5 senza prenotazione, osservando questi gli orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8 alle 14; mercoledì, dalle 12 alle 18.