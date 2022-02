Covid: in Lombardia 7.757 casi, 302 a Cremona

CREMONA - Con 107.798 tamponi eseguiti sono 7.757 i nuovi casi contagi al Coronavirus in Lombardia, 302 a Cremona, con una percentuale di positività al 7,1%, in leggerissimo aumenta. Si conferma il trend in diminuzione dei ricoveri. In terapia intensiva sono 166 (+4) ma sono 1.872 negli altri reparti (-41). I decessi sono 33, 4 vittime a Cremona, che portano il totale da inizio pandemia a 38.109.

"VIA I COLORI".

«Presto si toglieranno i colori" delle Regioni. Lo ha detto il presidente della governatore Attilio Fontana, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, commentando il possibile passaggio della Lombardia in fascia bianca. «Credo presto ci saranno provvedimenti che reimposteranno il sistema, valutando il fatto che il virus sta cambiando in modo sostanziale e quindi sta cambiando l’approccio ciò che bisognerà avere nei confronti dello stesso» ha detto Fontana.