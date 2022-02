Ha violato più volte gli obblighi domiciliari, stavolta finisce in carcere

CREMONA - Stavolta le porte del carcere si sono aperte per un cremonese, pluripregiudicato per reati contro la persona, contro il patrimonio e stupefacenti. L’uomo, destinatario del provvedimento cautelare, era stato arrestato a metà novembre per rapina e lesioni commessi presso il supermercato Esselunga di Cremona. Quel giorno l’uomo aveva nascosto due bottiglie di alcolici e aveva tentato di uscire dall’esercizio commerciale, ma dopo aver superato le casse era stato fermato dall’addetto alla vigilanza. L’uomo, per guadagnarsi la fuga, aveva aggredito con calci e pugni l’addetto alla vigilanza che aveva cercato di fermarlo, procurandogli delle lesioni per cinque giorni di cure. Si era dato alla fuga a piedi, ma era stato inseguito dal vigilante e poco dopo era stato fermato e arrestato.

A seguito della convalida dell’arresto, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e i carabinieri hanno proceduto ai controlli del rispetto delle prescrizioni impostegli dal Giudice. Tra la fine di dicembre e la metà di gennaio, i militari della Stazione di Cremona hanno però accertato che l’uomo ha violato per ben tre volte quanto impostogli dal Tribunale, uscendo dal proprio domicilio senza un giustificato motivo. I carabinieri hanno quindi informato il Tribunale delle continue violazioni e il Giudice ha deciso per la revoca degli arresti domiciliari con l’applicazione della custodia cautelare in carcere. A seguito dell’aggravamento della misura, i giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Cremona lo hanno raggiunto, arrestato e accompagnato presso il carcere di Cremona.