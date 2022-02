Lavori sulla rete gas, cantiere in via Rialto dal 16 al 21 febbraio

CREMONA - Dal 16 febbraio al 21 febbraio via Rialto, nel tratto compreso tra via Mantova e via Calciati, sarà interessata da lavori sulla rete gas. L’intervento sarà realizzato da LD Reti in accordo con il Comune di Cremona. Per limitare i disagi determinati dal cantiere saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Restringimento della sede stradale che comporta la chiusura di via Rialto all'altezza dello scavo, con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto libero di via Rialto, da via Calciati a via Mantova, per il solo accesso alle proprietà laterali;

Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Rialto, tratto da via Mantova a via Calciati, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, per garantire il doppio senso di circolazione nei tratti liberi;

Sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali e commerciali e ai passi carrai, per quanto

possibile.

Tutte le modifiche alla viabilità saranno evidenziate con apposita segnaletica collocata in zona. LD Reti e l’Amministrazione Comunale si scusano per i disagi che potrebbero verificarsi durante i lavori che sono però indispensabili per l'efficienza della rete e per garantire un servizio migliore agli utenti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



- LD RETI Srl via Postumia, 102 - Cremona - tel. 0372 41857- e-mail: segreteria@ldreti.it

- SPAZIOCOMUNE – Comune di Cremona p.zza Stradivari, 7 - Cremona - tel. 0372 407291 -

spaziocomune@comune.cremona.it; www.comune.cremona.it