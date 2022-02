Scontro auto-moto, ferito un motociclista 17enne

PANDINO - Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Castello, all’incrocio con via Rinetta, nella zona periferica a est del paese. Ferito un 17enne motociclista, poi trasportato per accertamenti in ambulanza all’ospedale Maggiore di Lodi.

Il ragazzino era in sella a una Honda 125. Si è scontrato con una Mini cooper guidata da un ragazzo del paese per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale. L’automobilista si è subito fermato a prestare un primo aiuto. Diversi i passanti che si sono sincerati della situazione. Poi, il personale sanitario l'ha condotto al Maggiore di Lodi.

Nel frattempo, gli agenti della stradale si sono occupati dei rilievi e hanno raccolto le testimonianze. In un secondo momento è stato richiesto l’intervento del carro attrezzi per liberare la strada, rimuovendo la moto, semidistrutta dall’impatto con la Mini.