Covid: in Lombardia 6.516 nuovi casi e 45 decessi

CREMONA - Con 84.039 tamponi effettuati è di 6.516 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in lieve calo al 7,75% (ieri 7,9%). Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-1, 173) che nei reparti (-113, 2.048). Sono 45 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.972.

I CONTAGI NELLE PROVINCE.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.921 casi (di cui 761 in città), a Bergamo 564, a Brescia 918, a Como 462, a Cremona 226, a Lecco 202, a Lodi 122, a Mantova 338, a Monza e Brianza 509, a Pavia 368, a Sondrio 94 e a Varese 533.

5,3 MILIONI DI ITALIANI NON VACCINATI.

Sono 5.339.679 gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza prima dose di vaccino anti Covid: una settimana fa erano 5,8 milioni. Gli ultracinquantenni 'no vax' sono 1.404.960, centomila in meno rispetto alla precedente rilevazione. I dati emergono dall’ultimo bollettino emesso dalla struttura del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo. E' la fascia pediatrica (5-11 anni) quella che ha il maggior numero di persone senza iniezione (1.796.090, la metà del totale di questa classe d’età); segue la fascia 40-49 anni (873.476, poco meno del 10%). Tra i non vaccinati c'è anche la quota di chi è esentato per problemi di salute.