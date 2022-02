Pnrr, Bozzini: alla Lombardia 'soli' 5 miliardi di risorse

MILANO - Sono quasi 5 miliardi le risorse che arriveranno agli enti lombardi attraverso il PNRR, con la voce «rivoluzione verde e transizione ecologica» che pesa per 2,14 miliardi, il capitolo «salute» per 1,19 miliardi, "inclusione e coesione» per 969 milioni, a seguire «istruzione e ricerca» (460 milioni), «digitalizzazione, innovazione, competitività» (140 milioni), «infrastrutture per una mobilità sostenibile» (67,4 milioni). Sono i dati presentati da CNA Lombardia in collaborazione con il Centro Studi Sintesi, che vedono allocati in Lombardia 4,97 miliardi sui 48,682 miliardi previsti dal PNRR. In particolare, il 32,6% delle risorse attribuite all’area lombarda si riferisce a interventi di cui è titolare il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. I principali soggetti attuatori sono la Regione (45,1%) e i Comuni (28,2%).

«Di questi 49 miliardi di PNRR assegnati al sistema delle autonomie locali, alla rete delle istituzioni e degli enti lombardi spetteranno risorse pari a quasi 5 miliardi, circa il 10%. In questo elemento, dobbiamo dirlo senza alcun velo di polemica politica, cogliamo una forma di squilibrio territoriale a svantaggio di un’area del Paese che produce il 22% del PIL nazionale», ha dichiarato il presidente di CNA Lombardia, Giovanni Bozzini. (ANSA)