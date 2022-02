Itis Torriani, tappa del tour promosso dal Consiglio regionale della Lombardia

CREMONA - L'ITIS IIS "Janello Torriani" ha ospitato la terza tappa del tour promosso dal Consiglio regionale della Lombardia sul tema “I giovani incontrano le istituzioni”: quasi 450 ragazzi in presenza e da remoto hanno dialogato con‬ Alessandro Fermi, Carlo Borghetti e Matteo Piloni sulle loro aspettative di vita. L'incontro è stato moderato da Marco Bencivenga, direttore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema.

Matteo Piloni, Carlo Borghetti, Alessandro Fermi e Marco Bencivenga

Un momento dell'incontro all'Itis Torriani

VIAGGIO ITINERANTE

Gli incontri interesseranno tutti i capoluoghi lombardi ed è incentrato sui giovani e sugli studenti e sulle loro aspettative professionali e di vita. Ai lavori hanno preso parte gli studenti delle classi quinte, molti in presenza, e alcuni appartenenti ad altri istituti superiori del territorio collegati da remoto. I ragazzi hanno interagito anche virtualmente sui social media attraverso la formula del sondaggio live, che consente di dialogare in diretta, alimentando ulteriormente il dibattito in sala.

«Vogliamo confrontarci direttamente con gli studenti — sottolinea il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi — e sensibilizzarli sull’importanza di un loro contributo diretto e di un impegno partecipato alla vita sociale e civile delle rispettive comunità».