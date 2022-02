La "discarica" di Santa Maria, una commissione per fare chiarezza

CREMA - Zona P.I.P. di Santa Maria. Si torna a parlare del capannone di 6000 metri quadri, acquistato da Linea Gestioni alla fine dello scorso anno, che fungerà da deposito temporaneo di rifiuti prima che questi vengano portati in discarica.

Un comunicato del Movimento 5 Stelle Cremasco informa che è stata convocata una commissione per riportare il tema all'attenzione del Consiglio comunale. "Avevamo promesso, con il nostro consigliere comunale e candidato sindaco Manuel Draghetti, agli imprenditori della zona che avremmo portato la questione in commissione per porre domande, dubbi, incongruenze rispetto a questo progetto. Ci siamo fatti promotori di una raccolta firme tra alcuni consiglieri comunali facenti parte della Commissione Ambiente e Territorio per raggiungere il numero di firme necessarie a richiedere la convocazione della commissione, aperta al pubblico".

Draghetti, in un post su Facebook, esprime preoccupazione per le realtà locali: "Quale impatto avrà questa operazione sul traffico? E quale impatto sulla valorizzazione dell'area? Qual è stato il coinvolgimento degli imprenditori lì presenti, cuore pulsante del tessuto industriale cittadino?". Tutte domande che il candidato sindaco pentastellato rivolge direttamente alla giunta. "La mancanza di dialogo potrebbe far parte del gioco delle parti, se confinata all’interno del Consiglio Comunale, ma estendere questa pratica anche alla città e agli imprenditori è un fatto molto grave, anzi inaccettabile. - continua la nota - Facciamo appello, pubblicamente, a tutte le forze politiche e civiche consiliari affinché sottoscrivano la richiesta di questa Commissione. Gli imprenditori, i residenti di quella zona e, in generale, la città, chiedono a gran voce delle risposte!".