Covid, ricoverati in calo: nel Cremasco sono 97

CREMA - Ricoverati per Coronavirus in calo rispetto a settimana scorsa. Sono complessivamente 97 (15 in meno rispetto all'ultimo bollettino), dei quali 30 al Santa Marta di Rivolta D'Adda. Le terapie intensive si mantengono libere da pazienti Covid. Intanto, anche le persone trattate con ventilazione assistita diminuiscono: sono 10, a fronte dei 14 che si contavano la settimana precedente.

Nel frattempo i cittadini in isolamento presso il proprio domicilio son 2349, 28 in più rispetto all'ultimo conteggio, dei quali sono 72 quelli seguiti a casa.

Sul fronte vaccinazione, in data 8 febbraio sono 102 i prenotati per la prima dose, 149 quelli prenotati per la seconda e 750 per la terza.