Manca il nullaosta alla sepoltura, annullate le esequie di Arri Nicoli

GUSSOLA - Inizialmente previste per le 15 di domani, martedì 8 febbraio, le esequie di Arri Nicoli, il 59enne deceduto in seguito alle ferite riportate nell'incidente motociclistico del 14 gennaio scorso, sono al momento annullate a causa del mancato rilascio del nulla osta alla sepoltura. Al momento la famiglia non sa quando sarà celebrato il rito funebre. Si è in attesa di sapere se dovrà o meno essere effettuata l'autopsia e fino ad allora non potrà essere rilasciato il nullaosta.