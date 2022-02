Villa Grasselli Barni, il 'gioiello' adesso è in vendita

SAN GIOVANNI IN CROCE - È un autentico gioiello del territorio, splendido esempio della tipica villa lombarda e adesso è stata messa in vendita. Da alcuni giorni è apparsa sui principali siti di vendite immobiliari Villa Grasselli Barni di San Giovanni. Villa Grasselli venne costruita durante il ‘700 con un impianto a forma di U aperto verso la strada con due accessi, uno su via Busi (la provinciale che porta a Casteldidone) e uno su via Grasselli Barni. Dagli anni ‘80 fino al 2007 è stato un apprezzato locale, soprattutto sotto il nome di Garden Bar. Il bar ospitava una sala biliardi e si potevano sorseggiare cokctail all’interno di sale affrescate con temi classici romantici settecenteschi. Era molto apprezzato per la sua ricercatezza e raffinatezza e i clienti arrivavano anche da fuori regione. Particolarmente suggestivo anche l’ampio giardino, che aveva diversi percorsi per raggiungere il locale, con un ponticello chiamato negli anni «Ponticello degli innamorati». Nel fiore della sua gestione aveva ospitato anche un campo da tennis in terra battuta.

CHIUSA DA 15 ANNI

Nelle gestione successive aveva cambiato nome in Park Cafè e poi in Le streghe. Dopo alcuni anni di chiusura era stato riaperto come locale stagionale nelle estati 2006 e 2007 per poi chiudere definitivamente. Da quindici anni la villa è chiusa e le facciate esterne risentono dell’incuria degli anni. In quella che in seguito fu un’officina artigiana vi era anche il teatro privato che, all’inizio del ‘900, la proprietà utilizzava per eventi pubblici e metteva a disposizione della cittadinanza. La descrizione ricorda che l’immobile ha una superficie totale di 2.954 metri quadrati. I posti auto sono 10 di cui la metà in garage. Il prezzo non è stato reso noto pubblicamente e la trattativa è riservata. Provare ad azzardare una cifra è assai arduo, visto il momento storico e visto che sulla villa potrebbe gravare anche l’obbligo di far autorizzare i lavori dalla Sovrintendenza. La descrizione ricorda che «al di là della sua impostazione scenografica, all’esterno presenta delle linee architettoniche semplici ed elementari, seguendo i canoni artistici settecenteschi legati al contesto provinciale.

INTERNO RICCAMENTE DECORATO

Se la villa risulta esternamente povera, al contrario l’interno è riccamente decorato e movimentato da un salone a doppia altezza che presenta una balconata di collegamento con le stanze al primo piano. Il salone e le altre sale della villa sono affrescate con temi classici romantici settecenteschi, oppure con temi mitologici e floreali più recenti e risalenti approssimativamente a metà ‘800. Infine è presente una cappella privata, ma con accesso principale dalla strada pubblica, costruita nel 1775 dal nobile Ignazio Vernazzi. La proprietà è composta dalla villa principale sviluppata su due livelli oltre soffitte, numerose abitazioni di servizio, locali accessori quali magazzini, box e serra, tre cortili e ampio parco di circa 6 mila metri quadrati. L'immobile è internamente ben conservato ma necessita di un recupero generalizzato e ben si adatta ad essere trasformato in villa per ricevimenti con annessa attività alberghiera».