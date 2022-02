Quasi 3 mila controlli e neanche una multa. Cremonesi virtuosi

CREMONA - Cremonesi molto disciplinati, anche con le nuove regole anti Covid entrate in vigore dalla scorsa settimana, che prevedono l’obbligo di Green pass (almeno quello base, che si ottiene con tampone negativo fatto entro le 48 ore) per entrare in banca, ma anche all’ufficio postale e nella stragrande maggioranza dei negozi. A fronte di 2.500 persone controllate nel corso della settimana che si è conclusa domenica, non è stata rilevata nessuna sanzione. I dati li ha resi noti ieri la prefettura. Come sempre, delle verifiche si sono occupate le forze dell’ordine.

RISPETTO DELLE REGOLE

Il loro intervento ha anche una funzione di informare i cittadini sull’importanza del rispetto delle regole. Identico lavoro è stato effettuato anche nei locali pubblici e negli altri esercizi commerciali. Ben 270 quelli controllati. Anche in questo caso le disposizioni sono state rispettate e dunque non ci sono state multe. Chi invece è stato denunciato per non aver osservato l’obbligo di isolamento in casa in quanto positivo, sono state due persone, pizzicate la scorsa settimana mentre erano fuori dal proprio domicilio. Un comportamento assolutamente vietato, in quanto i positivi possono diffondere il contagio. I controlli disposti dalla prefettura, con l’impegno di tutte le forze dell’ordine dislocate sul territorio provinciale, vanno avanti ormai da mesi. Ogni settimana viene tracciato un bilancio.

FORZE DELL'ORDINE MOBILITATE

A gennaio, in base ai dati resi noti dalla Prefettura, erano state controllate 7.918 persone per verificare il rispetto delle normative sull’obbligo del Green pass. Di queste, 2.000 solo nell’ultima settimana del mese, con 235 negozi e esercizi pubblici interessati dalle verifiche delle forze dell’ordine. Dal 3 gennaio a fine mese, le forze dell’ordine hanno multato nove persone per essere state trovate senza il certificato verde, all’interno di attività pubbliche dove era in vigore l’obbligo. In questo caso, la sanzione è stata comminata anche agli otto titolari, responsabili del mancato controllo dei clienti. Un numero analogo di multe hanno riguardato chi non indossava i dispositivi di protezione individuale. Otto le persone denunciate per non aver rispettato la quarantena domiciliare, provvedimento che interessa una persona sana che è stata esposta ad un caso Covid-19, il cosiddetto contatto stretto, oppure per non aver osservato l’obbligo di isolamento a casa, misura a cui deve attenersi chi è positivo, così da prevenire la diffusione del contagio.

Questo lavoro delle forze dell’ordine, dal primo del mese è ulteriormente aumentato proprio per l’entrata in vigore delle nuove norme volute dal governo. Ad esempio, i controlli sul Green pass anche in attività commerciali che sino a pochi giorni fa erano esenti dall’obbligo di richiedere il certificato verde ai clienti: ad esempio i negozi di abbigliamento e di casalinghi. L’attività prevede ovviamente anche l’accertamento del rispetto di tutte le altre normative di prevenzione del contagio, dall’uso corretto delle mascherine, agli altri dispositivi di sicurezza.