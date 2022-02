Cremona, intervento in via Persico per la rimozione di tombini

CREMONA - A partire da oggi, lunedì 7 febbraio, e per la durata di una settimana, viene attuato, per conto di Padania Acque S.p.A., un intervento di rimozione di alcuni tombini in via Persico, all’altezza del civico 20/N, nel tratto ascendente il sottopasso ferroviario in direzione via Brescia. I lavori saranno eseguiti secondo le tempistiche indicate, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. Per la durata dell’intervento è previsto il restringimento della sede stradale, che comporta la totale chiusura della direttrice di marcia dalla periferia verso il centro del sottopasso ferroviario, con deviazione del traffico verso percorsi alternativi nelle vie che precedono il tratto interessato dal cantiere. L’evoluzione dei lavori è seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.