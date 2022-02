Incidente tra mezzi pesanti, Paullese bloccata per ore

CREMA - Paullese bloccata per ore, con centinaia di mezzi pesanti intrappolati e code infinite. Stamane è stato il caos sulla principale arteria che collega il territorio con il Milanese.

Un incidente tra mezzi pesanti avvenuto alle 6,20, fortunatamente senza feriti, ha bloccato l'ex statale all'altezza di Paullo. Le elaborate operazioni necessarie per spostare i camion e un secondo incidente, avvenuto in zona Pantigliate, hanno messo ko la viabilità. E' stata spenta la zona a traffico limitato di Paullo, per consentire il transito dei veicoli.