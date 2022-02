Auto si ribalta nel parcheggio della Tamoil: paura per due ragazze

CREMONA - Via Eridano: una Renault Clio diretta verso largo Moreni finisce fuori strada e si ribalta nel parcheggio della ex raffineria Tamoil: le due giovani a bordo escono dall'abitacolo da sole, sotto shock ma fortunatamente indenni. Storia di sabato sera, quando - intorno alle 23 - la tangenziale di Cremona è immersa nella nebbia. La conducente, S.C., 24 anni, perde il controllo della vettura, che scoda e si capotta: i segni sulla citycar raccontano di un impatto piuttosto violento, certamente spaventoso per le due ragazze. Immediatamente giunge sul posto l'unità di Pronto intervento della Polizia Locale di Cremona, che si occupa di prestare i primi soccorsi in attesa dei sanitari, contattati dagli stessi agenti. Pericolo scampato.

La scena dell'incidente in via Eridano