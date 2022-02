Sballo: «Annegavo nella vodka... La vera euforia è vivere»

RIVOLTA D'ADDA - Luigi ha 30 anni e ha trascorso un terzo della sua esistenza a lottare contro la dipendenza da alcool, cocaina e antidepressivi.

Da 40 giorni è in cura al reparto di riabilitazione delle dipendenze dell’ospedale Santa Marta. Domani inizierà un percorso fondamentale per tornare a vivere in autonomia e soprattutto senza il rischio di ricadere nel baratro. Entrerà in un appartamento di via Giulio Cesare, seguito dallo staff di educatori e sotto l’occhio dei medici che si sono occupati di lui in questa prima parte dell’anno. Inoltre, da martedì tornerà al lavoro a Milano, nell’ufficio acquisti di una società che vende apparecchiature medicali, da dove manca da mesi. Il passo successivo sarà quello di rientrare a casa, a Varese.

Paolo Marzorati, Luigi e Giuseppe La Piana

Ma non c’è fretta: «Voglio andarmene da qui come un uomo consapevole dei suoi bisogni e che sa orientare i propri progetti», racconta Luigi.

«Sta facendo grandi passi, siamo molto soddisfatti del suo approccio e della sua tenacia, noi lo sproniamo, ma lui ci mette molto del suo», sottolinea Paolo Marzorati, primario del reparto.

Luigi racconta la sua storia con voce pacata, ma il suo tono è fermo. Ha avuto il tempo per guardarsi dentro, capire ciò che gli è successo, valutare gli ultimi dieci anni della sua vita. Disintossicato il corpo dagli effetti devastanti di alcool, droghe e psicofarmaci, adesso sta lavorando sulla mente.

«Sono qui dal 28 dicembre, i primi giorni ero spiazzato, volevo scappare a casa. I miei sentimenti erano azzerati. Piano piano mi sono come risvegliato grazie a un percorso importante, merito del dottor Marzorati e del resto dello staff. Avevo già seguito in passato un percorso psicologico, ma qui è diverso, sanno come spronarti. Ho trovato sostegno negli altri ricoverati. Il gruppo ha un’importanza fondamentale».

IL CALVARIO DI LUIGI INIZIA NEL 2012.

Il suo calvario inizia nel 2012. «Bevevo ogni tanto, in compagnia degli amici, come molti altri ragazzi. Poi sono subentrati gli antidepressivi e la cocaina. Ero prigioniero delle mie insicurezze. Quando in famiglia hanno capito che usavo droghe, sono riuscito a ridurre la coca, ma in contemporanea ho aumentato gli alcolici, soprattutto vodka».

Un superalcolico facile da nascondere: è inodore. Dal lavoro Luigi scendeva al bar di sotto. Invece del caffè, si faceva un paio di shot. «Cercavo sempre l’ebbrezza. Ogni giorno volevo mettere a tacere i miei pensieri».

Non è più riuscito a gestire la dipendenza e nell’ultimo anno le cose sono precipitate. Si addormentava in ufficio, non era più lui. I colleghi e i datori di lavoro hanno capito. Conoscevano Luigi come una persona capace. Insieme ai familiari, l’hanno convinto a curarsi.

«Ti aspettiamo, non preoccuparti» gli hanno detto. In autunno Luigi si è messo in malattia e ha cominciato il suo percorso. «Ammetto che la prospettiva di tornare al lavoro mi agiti parecchio – conclude –: negli ultimi mesi ho vissuto in una bolla, ma sono motivato a continuare in maniera sana e a cercare rapporti ottimali con le persone per riempire i vuoti che prima colmavo con alcool e sostanze. Essere se stessi anche nei confronti degli altri è ben altra cosa che nascondere tutto dentro un bicchiere».