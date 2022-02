Piscine comunali, gestori sul piede di guerra: scatta la serrata

CREMONA - «Su 23 mesi di pandemia, 10 li abbiamo passati chiusi mantenendo tuttavia costi enormi che ci hanno generato perdite molto significative. Le piscine sono state le prime a chiudere e le ultime ad aprire. Le prime (6 agosto 2021) ad aver imposto l’obbligo di ingresso con Green Pass e, nonostante ciò lavoriamo ancora al 40% della capienza in ragione dei limiti Covid (di fatto mai allentati). I vari decreti ristori hanno garantito somme che arrivano nemmeno al 5% dei ricavi annuali, quando mediamente si sono registrate riduzioni di fatturato di oltre il 50-60%, somme che non bastano nemmeno a pagare un mese di utenze di luce, acqua e gas. E adesso, come se non bastasse, è arrivato il cosiddetto caro bollette con aumenti superiori al 50%». È quanto si legge in un amaro comunicato del Coordinamento Associazioni gestori impianti natatori che spiega le ragioni di una protesta, che andrà formalmente in scena domani, domenica 6 febbraio, e che sarà estesa a livello nazionale.

SERVIZIO ESSENZIALE

L’associazione dei gestori lamenta scarsa attenzione nei riguardi di chi gestisce impianti pubblici e fornisce un servizio essenziale sostituendosi ai Comuni, dando un servizio a milioni di utenti (e di agonisti) su tutto il territorio nazionale e impiegando oltre 300.000 persone tra assunti e collaboratori sportivi. Dopo un periodo considerato lunghissimo di emergenza continua, la categoria chiede ristori congrui. Ovvero 150 milioni di euro che vengano destinati ai gestori e distribuiti con criteri semplici ed equi, l’estensione dell’Ecobonus 110% agli impianti natatori e aiuti per fronteggiare il caro-bollette. Richieste che sono simili un po’ in tutti i settori, considerando che più o meno tutti sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia. Sciopero dunque per fare sentire la propria voce, ma con un’adesione che non sarà totale. Cremona infatti, quasi certamente non aderirà, mantenendo l’impianto aperto.

«Mi sono confrontato con il direttore del centro natatorio» spiega l’assessore allo sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi «mi ha spiegato che al momento non sono arrivate indicazioni di adesione allo sciopero e a suo parere la nostra piscina dovrebbe restare aperta. Qualsiasi ulteriore indicazione diversa sarebbe stata condivisa con l’amministrazione che non ha ricevuto nessun nuovo imput. Quindi versosimilmente Cremona non sarà interessata dallo sciopero». Il 10 febbraio prossimo intanto, i nuovi titolari del contratto di project financing di Forus, subentrati a Sport Management nella gestione dell’impianto, presenteranno il progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione della piscina comunale. Il nodo principale, è che non contenga maggiori esborsi per il Comune, rispetto al milione e 700 mila euro previsti».