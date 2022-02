'Giornata dei calzini spaiati' alla scuola primaria di Vicobellignano

CASALMAGGIORE - All'insegna dello slogan "Tutti diversi, tutti uguali, tutti importanti", oggi la scuola primaria di Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore, appartenente all'Istituto comprensivo Diotti, celebra la "Giornata dei calzini spaiati", una iniziativa nata per diffondere l'amicizia e l'accoglienza alla diversità. L'idea di dedicare una giornata a questi calzini "dispettosi", era nata undici anni fa in una scuola primaria di Aquileia, in provincia di Udine, con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli sull'autismo e su altre diversità.

Con il tempo l'idea nata in questa scuola friulana su iniziativa della maestra Sabrina Flapp ha preso piede ed ora la giornata viene celebrata ogni anno, generalmente il primo venerdì di febbraio. L'obbiettivo è di sensibilizzare i bambini, ma anche gli adulti, su un tema universale e inclusivo, basato sul rispetto reciproco e sull’accettazione dell’altro.