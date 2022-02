Il paese delle culle: le nascite superano i decessi

MARTIGNANA DI PO - Più nascite che decessi nel 2021: 17 nuovi bebè contro 11 defunti. Martignana di Po resta un caso più unico che raro, particolarmente in un anno di piena pandemia come quello appena trascorso.

«È vero, continuiamo ad avere tante nascite — commenta il sindaco Alessandro Gozzi —. Oggi (ieri, nda) abbiamo avuto l’ultima e altri due bimbi sono nati a gennaio. Se consideriamo anche il bimbo nato in Brasile, ma iscritto all’Aire, dal 1 gennaio sono quattro, a livello puramente statistico».

A tutti i genitori, il Comune invia un biglietto di congratulazioni: azzurro per i maschi, rosa per le femmine. Una forma di attenzione ai nuovi cittadini molto apprezzata dalle famiglie, così come le condoglianze quando si verifica un decesso.

«L’anno scorso — continua il sindaco — è diminuito un poco il numero dei residenti e il motivo è dato dal ricambio delle famiglie. Chi è venuto magari ad abitare venti anni fa a Martignana, adesso, con i figli grandi, ha bisogno di case più grandi e così si sposta altrove. Ad esempio, verso Gussola, che ha un territorio esteso e con diverse cascine e immobili da ristrutturare e le agevolazioni del 110 per cento hanno rappresentato uno stimolo importante. In senso contrario, a Martignana vengono ad abitare famiglie più piccole ed ecco spiegata la lieve diminuzione dei residenti rispetto al 2020. Il numero dei decessi è stato contenuto perché abbiamo una popolazione piuttosto giovane rispetto ad altre realtà anche vicine».

Il saldo tra nati e morti risulta positivo nel circondario solo a Martignana. A Casalmaggiore, ad esempio, i nati nel 2021 sono stati 107, mentre i deceduti 188. A Rivarolo del Re i nati sono stati 11 mentre i morti il doppio. A Gussola 14 nati, 22 morti. A Torre de’ Picenardi si sono registrate 9 nascite contro 24 decessi. L’andamento è uguale un po’ ovunque nel Casalasco-Piadenese, per questo Martignana rappresenta un «unicum».

«La presenza di tante famiglie composte da giovani – commenta Gozzi – è frutto di scelte operate nel passato dalle amministrazioni comunali, precedenti anche alla mia, che si sono succedute e che hanno stimolato la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. Martignana ha tutti i servizi indispensabili e i costi delle case erano convenienti. Per questo tante giovani coppie si sono trasferite qui».