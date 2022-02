Il vigile «No vax» è sospeso: pattugliamento impossibile

PALAZZO PIGNANO - L’unico agente di Polizia Locale in forza al Comune, se si esclude il vigile che ricopre l’incarico di 10 ore settimanali a scavalco con Monte Cremasco, è a casa da oltre due mesi in quanto non ha il Green pass che viene rilasciato dopo la vaccinazione.

Una scelta ovviamente di carattere personale, che ha avuto come diretta conseguenza la sospensione dal lavoro, scattata da quando è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per il personale delle forze dell’ordine. Resta dunque senza stipendio, come prevede la normativa anti Covid del governo.

La vicenda è stata confermata ieri dal sindaco Giuseppe Dossena, che non ha comunque voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla scelta del suo vigile, da anni in forza al Comune, amministrato dalla Lega e da una lista civica. Chiaramente, questa decisione sta creando serie difficoltà all’amministrazione, come spiega lo stesso Dossena.

«Senza il nostro unico vigile possiamo contare solo su dieci ore la settimana dell’agente a scavalco con Monte Cremasco – chiarisce il sindaco –: da tempo ci stiamo muovendo per cercare una figura che possa sopperire a questa assenza, frutto di una scelta personale. Per la verità da oltre un anno non riusciamo a trovare un secondo vigile, di cui avremmo assolutamente bisogno. Ben prima di questa vicenda, infatti, avevamo cominciato la ricerca di nuovo personale, affidandoci anche alle graduatorie dei bandi emanati da altri enti più grandi del nostro».

Tentativi andati a vuoto di convincere i candidati non selezionati a scegliere Palazzo Pignano come nuova sede di lavoro. Sul futuro dell’agente sospeso, il sindaco non ha elementi per fornire indicazioni. «Per ora, a livello normativo nazionale non ci sono specifiche sulle conseguenze di questa scelta da parte del personale delle forze dell’ordine – conclude Dossena –: ritengo che la situazione rimarrà tale almeno sino al 31 marzo, ovvero sino a quando sarà in vigore lo stato di emergenza per la pandemia. Noi continueremo nella nostra ricerca di personale per avere un agente di polizia locale a tempo pieno. I compiti sono molteplici, non solo quelli legati alla sicurezza urbana. Per un Comune come il nostro sarebbe fondamentale avere almeno due vigili a tempo pieno».

Nel frattempo, il resto del personale del Comune si occupa, almeno in parte, delle incombenze di carattere amministrativo che competono abitualmente alla Polizia Locale. Di certo vengono meno i servizi di pattuglia dedicati alla sicurezza stradale, se non per le dieci ore settimanali coperte dall’agente ‘in prestito’ da Monte Cremasco. L’organizzazione dell’ente evidentemente ne risente, ma chi è al lavoro fa tutto il possibile.