Covid, nel cremasco i ricoverati sono 112

CREMA - I numeri diffusi dall'Asst di Crema sono in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa: i pazienti ricoverati per Covid nel distretto cremasco sono complessivamente 112, dei quali 80 all'Ospedale Maggiore e 32 al Santa Maria di Rivolta D'Adda. In totale sono 6 in più rispetto al bollettino precedente. Mentre la terapia intensiva rimane sgombra da pazienti Covid, sono ancora 14 coloro che vengono trattati con ventilazione assistita. Lo stesso numero della settimana scorsa.

Intanto sul territorio i cittadini segnalati a domicilio sono 2321, dei quali 111 sono seguiti nelle proprie case.

Sul fronte vaccini la campagna continua con 183 prenotati in data odierna per la somministrazione della prima dose, 141 per la seconda e 859 per la terza.