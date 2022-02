Elezioni comunali: i renziani al fianco di Bergamaschi

CREMA - La sezione cittadina di Italia Viva ha approvato l'altra sera all'unanimità la proposta della propria delegazione in Crema Riformista per la formazione di una lista unitaria fra Italia Viva, Azione, Comunità socialista e Verdi per le prossime elezioni amministrative in programma a primavera inoltrata. Il principale punto d'intesa è l’esigenza di un ruolo più diretto e incisivo del comune di Crema per rilanciare del Cremasco. Parte da qui la scelta di Crema Riformista di sostenere con una propria lista la candidatura a sindaco di Fabio Bergamaschi.

I membri della lista Mario Benelli (Azione), Emanuele Bergamini (Italia Viva), Alberto Gigliotti (Socialisti), Gian Emilio Ardigò (Verdi) hanno firmato congiuntamente un comunicato indirizzato a Fabio Bergamaschi col quale si pronunciano “definitivamente a sostegno della sua candidatura a sindaco, nonché alla adesione dello schieramento di centro sinistra".

"A Bergamaschi - afferma Tiziano Guerini responsabile della comunicazione per Italia Viva - riconosciamo una formazione culturale e politica prevalentemente di espressione liberal democratica, con una esperienza amministrativa decennale". A detta del gruppo cremasco che fa capo al leader nazionale Matteo Renzi, l’accordo raggiunto "colma una lacuna politica con la rappresentanza di un Polo liberal-democratico-socialista e ambientalista, che è la risposta ad una esigenza presente nella società civile che si aspetta comportamenti politici non rissosi ma concreti e realisti".

A riguardo Fabio Bergamaschi commenta: "Sentivo il bisogno di provare ad allargare i confini del centrosinistra e di avviare un progetto amministrativo nuovo, che consolidasse l’impegno di chi c’è stato fino ad oggi, ma che aprisse anche al contributo di nuove energie per Crema, recuperando al tempo stesso alcune relazioni politiche che si erano allentate, se non addirittura interrotte". L'intenzione del candidato è quella di creare un fronte allo stesso tempo ampio e compatto.

"Esperienza e conoscenza del territorio e di tradizioni politiche di lungo corso e slancio di formazioni giovani". Queste sono le caratteristiche vincenti che Bergamaschi individua nella sua coalizione, per la quale dimostra sincero entusiasmo.