Addio Lina, da sempre grande tifosa della Cremonese

CREMONA - Era conosciuta da tutti come Lina, storica e appassionata tifosa della Cremonese. Nella notte se n'è andata Natalina Ceriali che per anni ha seguito la squadra grigiorossa con la sua inconfondibile voce che non risparmiava critiche agli avversari e agli arbitri. La sua passione per i colori grigiorossi era stata riconosciuta e premiata dal Club Luzzara, del quale fece parte, nel 2013. Anche da casa, quando non poteva più essere presente allo Zini a causa di ripetuti interventi chirurgici, ha sempre seguito la squadra e sul balcone non sono mai mancate le bandiere grigiorosse che ancora oggi sventolano per l'ultimo saluto.