Lite tra due ragazze davanti a scuola, una trasportata al pronto soccorso

CREMA - Una lite scoppiata tra due ragazze di 18 e 17 anni, stamane alle 8:35 in viale Santa Maria davanti all'ingresso del liceo linguistico, ha richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 e dell'automedica oltre che degli agenti del commissariato. Una delle due ragazze è stata trasferita al pronto soccorso di Crema per accertamenti, ma non è in gravi condizioni.