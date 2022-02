L'ultimo saluto alla piccolina di tre mesi

SAN GIOVANNI IN CROCE/CANNETO SULL'OGLIO - Una tutina rosa su una bara bianca, tanto piccola quanto è stata breve la sua vita. Si è tenuta questa mattina al centro funerario Ghidotti Murelli di Canneto sull’Oglio la cerimonia funebre della neonata di tre mesi di San Giovanni deceduta lo scorso 18 gennaio. In un primo momento la salma era attesa per venerdì 28, ma ritardi burocratici del nulla osta hanno fatto slittare il tutto di qualche giorno.

Il feretro è giunto lunedì nel tardo pomeriggio, proveniente dalla camera mortuaria degli Spedali Civili di Brescia. Ad accoglierlo i genitori, la sorellina, i nonni e altri amici della comunità indiana casalasca che si sono stretti attorno alla famiglia per provare ad alleviare questo tremendo lutto.

Davanti alla bara, una foto che ritrae la neonata in tutta la sua tenerezza e dolcezza.

A Canneto è stata organizzata una preghiera induista, e un breve momento di raccoglimento. Domani la bara rimarrà ancora esposta e poi verrà portata al centro crematorio di Mantova. L’esito dell’autopsia verrà reso noto solamente alla fine del mese di febbraio.

La tradizione vuole che le ceneri vengano portate in India, ma al momento la famiglia ha deciso di tenerle a San Giovanni. La neonata era stata male a Casalmaggiore nella sala d’attesa del pediatra, in attesa di essere visitata. A nulla erano valsi purtroppo i tentativi di rianimazione dei medici del centro e dell’ambulanza giunta sul posto.