Don Roberto Pasetti parroco di Belforte, Gazzuolo e Commessaggio

COMMESSAGGIO - Don Roberto Pasetti, già parroco di Commessaggio, diventa parroco anche delle parrocchie di Belforte e Gazzuolo, sostituendo don Marco Tizzi, del quale il vescovo di Cremona Antonio Napolioni ha accettato la rinuncia per motivi di salute. Don Tizzi tuttavia resterà a servizio delle comunità, assumendo l’incarico di collaboratore parrocchiale di tutte e tre le parrocchie, ruolo che dal 2017 ricopre anche don Virginio Morselli. Per le tre parrocchie della zona pastorale 5 della diocesi di Cremona un’ulteriore tappa nel cammino già avviato verso la piena realizzazione dell’unità pastorale, per la quale a don Pasetti è affidato il ruolo di moderatore.