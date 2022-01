L'Ats si scusa: «La guarigione del paziente deceduto notificata per un problema informatico»

CREMONA - «In riferimento all’articolo pubblicato dal quotidiano La Provincia in data 30 gennaio e dal titolo “Ucciso a 71 anni dal Covid. L’ATS notifica la guarigione", nell’esprimere la nostra vicinanza alla famiglia, porgiamo innanzitutto le nostre più sentite scuse. Siamo profondamente dispiaciuti ed amareggiati per l’incidente comunicativo, le cui cause sono in prima istanza da ricondurre all’automatismo delle procedure di gestione del portale della sorveglianza attualmente in uso in tutte le ATS lombarde». Inizia così il comunicato dell'Ats Val Padana in seguito alla comunicazione tardiva di un'avvenuta guarigione di un paziente purtroppo precedentemente deceduto.

E poi: «Senza entrare in eccessivi tecnicismi, si è verificato un malfunzionamento del meccanismo automatico che - come previsto dalla normativa vigente - registra il caso come “guarito” dopo 21 giorni dal primo tampone positivo, anche in assenza di un tampone negativo; va chiarito al riguardo che, nella terminologia utilizzata in sorveglianza sanitaria, il certificato di “guarigione” attesta la guarigione virologica (ovvero la “non contagiosità”) e non la guarigione clinica».

In pratica, il sistema non ha recepito il dato del decesso (ordinariamente registrato nel flusso dei ricoveri o nell’anagrafe assistiti) ed ha inviato automaticamente l’sms con il messaggio di guarigione: «In tal senso, non vi è stato alcun intervento superficiale o negligente da parte dei nostri operatori, anch’essi molto colpiti e turbati da questa vicenda», spiega il comunicato.

«Dopo la pubblicazione dell’articolo, abbiamo comunque immediatamente segnalato l’accaduto ai gestori del portale della sorveglianza, al fine di attivare gli opportuni correttivi.

Siamo consapevoli del fatto che i processi di automazione possono presentare criticità che, appena intercettate, vanno analizzate e risolte. Del resto, l’imponente numero di soggetti positivi gestiti dalla nostra ATS in questa quarta ondata (nell’ultimo mese circa 65.000), ci ha necessariamente costretti ad adottare procedure di gestione informatizzata dei nuovi casi e limitare a casistiche specifiche il contact tracing tradizionale che si basa su contatti telefonici diretti.

Analogamente, enorme è stata ed è tuttora la mole di contatti telefonici (oltre 600.000 chiamate in ingresso in ATS dall’inizio di gennaio) o di e-mail per richieste o chiarimenti, che impegnano quotidianamente i nostri operatori e rispetto ai quali è praticamente impossibile riuscire a dare sempre tempestivo riscontro.

Nel ribadire il nostro sincero rammarico, vogliamo infine sottolineare che, anche se non abbiamo un contatto diretto vis à vis con le persone come i medici con i propri pazienti, per tutti noi in ATS ogni soggetto preso in carico nel sistema di sorveglianza - su portale o telefonicamente - non è mai solamente un numero o un dato».