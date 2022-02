Covid: «Sconfitta dalle mascherine. I sordi vittime dell’obbligo»

CREMONA - Partiamo da qui. Da un post su Facebook. È di Mariarosa Ziglioli, titolare del negozio ‘Per filo e per sogno’. Il 28 gennaio scrive: «Voglio chiarire una volta per tutte le voci che circolano riguardo la chiusura ad ottobre 2022 di ‘Per filo e per sogno’. Sono sorda dall’età di 38 anni e da 20 anni porto le protesi acustiche. Da allora la mia vita è cambiata... ho imparato a leggere il labiale e così sono riuscita a rendere la mia vita lavorativa e sociale abbastanza normale. Ma poi il Covid e l’obbligo di mascherine negli ambienti lavorativi hanno scatenato i problemi... Paura di non capire, paura di essere derisa (non sono mancati gli episodi), Paura di... Ecco svelato il perché della chiusura!».

UNO SFOGO AMARO.

Uno sfogo amaro per chi da 34 anni porta avanti un’attività commerciale florida, ma che si deve arrendere non per la crisi, ma per l’indifferenza soprattutto delle istituzioni. «Il mio negozio è più di un negozio di vicinato — spiega Mariarosa commossa —. L’ho aperto giovanissima, è stata la mia grande sfida. Dopo qualche anno da commessa, ho deciso di tentare un’avventura tutta mia. E sono stata felice per tutti questi anni, nonostante le difficoltà che ho avuto, i problemi di salute che mi hanno lasciato in eredità anche la sordità. Non sono mai stata una che si piange addosso. Alle mie clienti non l’ho mai neanche detto che ero sorda. Ho imparato a leggere il labiale e me la sono sempre cavata, con la spalla della mia commessa e amica, quasi sorella, Patrizia. Mi dispiace per tutti. Per tutte le clienti, per la mia commessa che ho messo a libro paga 20 anni fa ed è un pezzo di famiglia, perché i negozi storici come questo, spariranno. Ma non ce la faccio più. Sarei andata in pensione nel 2024. Ma ho iniziato ad avere attacchi di panico, a piangere in continuazione. E io so bene che la salute viene prima. Anche di questo grande amore che è il mio negozio. Quello che spero è che grazie alla grande e inaspettata risonanza mediatica che sta avendo questa vicenda, i bambini sordi di oggi possano avere un futuro migliore domani, crescere in un mondo diverso. Più inclusivo. Più attento. Perché il mio negozio chiude non perché non lavora, ma per l’indifferenza verso il mio problema. Io e Patrizia ci eravamo anche inventate delle mascherine fatte in modo che si potesse leggere il labiale. Le abbiamo regalate a qualche cliente. Ma il problema è il mondo fuori di qui. Dal bar alla banca, agli uffici pubblici, persino dal medico di base. Nessuno è disposto ad abbassarsi la mascherina per farmi capire e io sono tagliata fuori da tutto. Comprendo che lo facciano per motivi di sicurezza, ma la realtà è che lo Stato dovrebbe creare dispositivi adatti anche a non escludere i sordi dalla vita di ogni giorno. Mascherine trasparenti per consentirmi di continuare a sentirmi una persona normale, che può fare tutto. Non può essere che non esistano dispositivi simili e regolamentazioni sensate. Credo piuttosto che non gli importi. Mi sono messa in gioco raccontando quello che ho taciuto per 20 anni, in modo tale che se ne parli. Patrizia non va in ferie da due anni perché da sola in negozio non posso stare. E se si fosse ammalata, non avrei potuto lavorare. Io chiudo. Ma parlatene. Aiutatemi a dare un futuro ai bambini sordi. A farli crescere in un mondo solidale».