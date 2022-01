Covid, contagi sempre più giù

CREMONA - Il lunedì non fa media, come tutti sanno, perché il numero di tamponi processati nel fine settimana è inevitabilmente esiguo. Ma, di certo, procura un sospiro di sollievo vedere il numero 144 accanto al nome di Cremona nel bollettino quotidiano di Regione Lombardia che fotografa l'andamento del contagio. Una cifra particolarmente bassa anche per la giornata che apre la settimana. I segnali favorevoli, in realtà, provengono da tutti i principali indicatori, in particolare il tasso di positività, che si è ridotto all'8,9%.

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 60.309 tamponi con 5.417 nuoci casi positivi. Intanto diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3), mentre - al contrario - aumenta leggermente il numero di posti letto occupati nei reparti di area medica (+12). In totale sono 3.267 i pazienti Covod ospedalizzati, di cui 251 in terapia intensiva. Sono, invece, 76 le nuove vittime del Coronavirus, di cui due in provincia di Cremona.

I nuovi casi per provincia: