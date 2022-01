Fuori strada con l'auto, paura per una 83enne

BOZZOLO - Uscita di strada alle 15.30 lungo la strada provinciale 63, tra Bozzolo e Cividale Mantovano, frazione di Rivarolo Mantovano. Alla guida di una Fiat Punto vecchio modello si trovava una 83enne che stava viaggiando da Bozzolo in direzione di Cividale. Per cause in via di verifica da parte dei carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro, la conducente della vettura ad un certo punto, mentre percorreva un rettilineo, ha perso il controllo dell’auto uscendo dalla carreggiata.

Nell’uscire di strada, con lo pneumatico anteriore destro ha urtato una spallina in cemento di un ponticello che collega la provinciale agli appezzamenti di terreno a lato. Pesanti i danni alla ruota e alla carrozzeria nella parte anteriore.

Scattato l’allarme, sul posto è giunta una autoambulanza della Porto Emergenza, con postazione a Bozzolo. Il codice di partenza era rosso, ma alla fine non si è reso necessario il trasporto in ospedale per la conducente. La missione dell’ambulanza si è infatti conclusa sul posto. La vettura è stata recuperata dal soccorso stradale dei fratelli Rossi di Bozzolo. Durante le operazioni il traffico lungo la provinciale è stato regolato a senso unico alternato.