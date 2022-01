Porta d'ingresso manomessa e intrusione ieri sera a Radio del Rey

RIVAROLO DEL RE - Tentativo di intrusione ieri sera alla sede di Radio del Rey, l’emittente via web che inizierà le sue trasmissioni via web domenica 30 gennaio. “Ebbene sì, dopo la riunione di redazione - commenta Luca Maffi, “anima” del progetto -, questa sera con tanta gioia avremmo voluto annunciarvi che il 30 gennaio 2022 alle ore 15.30 saremo in diretta con tutto lo staff con una trasmissione speciale. L'inaugurazione come avremmo voluto farla insieme alla nostra comunità, la dobbiamo rimandare causa restrizioni Covid. Ma per rendere un po' speciale la diretta di domenica, anche questa sera, come tante sere ormai, qualcuno dello staff aveva deciso di ripassare la nottata in radio per sistemare le ultime cose e registrare gli ultimi jingle. Ma la porta d'ingresso è stata manomessa. Qualcuno ha tentato di entrare nei locali dell'oratorio di Rivarolo del Re che ospitano il nostro progetto”.



Aggiunge Maffi: “Un po' di amarezza c'è, semplicemente perché da settembre 2020 un gruppo di volontari ha deciso di dedicare il proprio tempo, per un progetto che possa fare bene alla nostra comunità. Il fatto è stato immediatamente denunciato alle forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente, a loro va il nostro grazie. Fortunatamente tutto funziona e nonostante questo triste fatto, siamo lieti e felici di invitarvi domenica 30 gennaio alle 15.30 per ascoltare la nostra trasmissione inaugurale attraverso il sito www.radiodelrey.net e le nostre App”.